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Ферстаппен втратить п'ять позицій на старті Гран-прі Бельгії: що трапилося

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Спа, П'ятниця 28 липня 2023 12:27
Ферстаппен втратить п'ять позицій на старті Гран-прі Бельгії: що трапилося Фото: Макс Ферстаппен (ліворуч) надасть фору Серхіо Пересу та іншим (facebook.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Лідер загального заліку чемпіонату світу Формула-1 Макс Ферстаппен втратить позиції на стартовій решітці автодрому "Спа-Франкоршам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Пілот "Ред Булла" втратить 5 місць на старті через заміну коробки перемикання передач. У п'ятницю вранці австрійська стайня підтвердила вихід із ліміту агрегатів на сезон.

Ферстаппен першим із пелотону перевищив кількість дозволених КПП цьогоріч (4). "Ред Булл" вирішив замінити коробку передач саме на Гран-прі Бельгії, зважаючи на особливості траси – легкість обгонів. Торік нідерландець стартував 14-м, але вже на 12-му колі вийшов у лідери.

Впритул до втрати позицій на стартовій решітці підібралися й інші гонщики. Наприклад, партнер Ферстаппена по команді Серхіо Перес нещодавно встановив четверту КПП. Той же за порядковістю агрегат встановлений на болідах пілота "Альпін" Гаслі, а також Магнуссена та Хюлькенберга (обидва – "Хаас").

Гран-прі Бельгії цьогоріч пройде 28-30 липня. На п'ятницю запланована вільна практика та кваліфікація перед гонкою у неділю. У суботу ж відбудуться кваліфікаційні заїзди перед спринтом і власне коротка гонка.

До слова, нідерландець Ферстаппен тріумфував на "Хунгарорінгу" після старту з другої позиції.

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