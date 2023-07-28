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"Макларен" сделал персоной нон грата чемпиона мира-2016: он "сглазил" двух фаворитов

Фото: Нико Росберг не сможет сделать селфи в боксах "Макларена" (facebook.com/nicorosberg)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Формулы-1 "Макларен" решила защититься от "проклятия" Нико Росберга. Фотографии именитого немца стали плохой приметой на Гран-при Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Twitter команды.

На старте Гран-при Бельгии британская конюшня развесила в боксах объявление о запрете чемпиону мира 2016 года делать селфи. "Макларен" стремится сохранить удачную серию выступлений этим летом.

На "Хунгароринге" неделю назад Росберг "подставил" двух чемпионов мира – Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. В субботу он выложил селфи рядом с болидом нидерландца из "Ред Булла", а тот после этого проиграл квалификацию. В воскресенье немец сфотографировался в боксах британца и "спровоцировал" провал гонщика "Мерседеса" на старте Гран-при Венгрии.

Сам Росберг к проклятию своего имени относится с юмором. "Так, это совсем некруто. Если на уикенд я выкладываю фото с пит-лейн – машиной или чем-то другим, то этот болид выступает плохо. Должен быть осторожнее. Надо нажать на "паузу" и больше этим не заниматься", – признался экс-пилот Sky Sports.

Кто такой Нико Росберг

Уроженец Висбадена, сын чемпиона мира-1982 Кеке Росберга. Провел 12 сезонов в Формуле-1.

Стал чемпионом Формулы BMW ADAC в 2002 году и триумфовал в GP2 в сезоне-2005. Тогда же провел первый сезон в статусе тест-пилота "Уильямса". Следующие четыре сезона был боевым гонщиком британской команды. В 2010-м перебрался в "Мерседес" и стал партнером Михаэля Шумахера.

Первую в карьере победу на уровне F1 одержал на Гран-при Китая-2012. Всего выиграл 23 гран-при, взял 30 поулов, завоевал 57 подиумов и проехал 20 самых быстрых кругов. После двух титулов вице-чемпиона стал чемпионом Формулы-1 по итогам сезона-2016 и завершил карьеру.

К слову, нидерландец Ферстаппен потеряет пять позиций на старте в Спа из-за замены коробки передач.

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Формула-1Нико Росберг