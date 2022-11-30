"Макларен" обрав пілотів на дебютний сезон у Формулі E
Новачок прийдешнього сезону "електричної" Формули – "Макларен" – оголосив склад стайні. Боротьбу в кампанії 2022/23 поведе німецько-британський дует гонщиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.
Британська команда оголосила імена пілотів на новий сезон. За кермо "Макларена" сядуть Рене Раст із Німеччини та британський гонщик Джейк Х'юз.
Перший знайомий із особливостями Формули E, де виступав за "Агурі" та "Ауді". Усього 36-річний пілот провів 22 eПрі в трьох різних сезонах. Найкращий результат – друге місце в Пуеблі в сезоні 2020/21.
Натомість для другого прийдешній сезон – дебютний в "електричній" Формулі. Раніше Х'юз був гонщиком Формули-2, а також пілотом симулятора низки команд Формули-1, зокрема "Мерседеса". Найбільшим досягненням у кар'єрі 28-річного британця залишається титул у місцевій Формулі-4 (2013) та три перемоги у Формулі-3.
Прийдешній сезон також стане дебютним і для "Макларена". Команда в пелотоні "електричної" Формули замінить "Мерседес", який після здобуття обох титулів у сезоні 2021/22 вирішив згорнути програму в серії.
The NEOM McLaren Formula E team has arrived. #NMFE— NEOM McLaren FE (@McLarenFE) November 29, 2022
До слова, нідерландець Ферстаппен виграв фінальний гран-прі нинішнього сезону Формули-1.
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