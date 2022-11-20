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Ферстаппен виграв фінальний етап сезону Формули-1 та оновив рекорд за кількістю перемог

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Абу-Дабі, Неділя 20 листопада 2022 20:44
Ферстаппен виграв фінальний етап сезону Формули-1 та оновив рекорд за кількістю перемог Фото: Макс Ферстаппен комфортно переміг на фініші сезону (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

П'ятнадцятою перемогою пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена цьогоріч завершився етап Королівських автоперегонів у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Старт перегонів минув без ексцесів – уся група лідерів зберегла свої позиції. Ферстаппен почав від'їжджати від партнера по команді Переса та Леклера з "Феррарі", які в очній дуелі повинні були визначити віце-чемпіона сезону.

Натомість трохи цікавіше було позаду. Там вирішили подарувати шоу Сайнс ("Феррарі") та пілот "Мерседеса" Хемілтон. Іспанець було втратив позицію на користь британця, а після кількох кіл пресингу суперника таки повернув 4-те місце Скудерії.

Вирішальним чинником у визначенні місць за спиною Ферстаппена на подіумі та в чемпіонаті загалом стала тактика. Леклер провів довгий перший відрізок на гумі "медіум". А коли Перес вдруге поїхав у бокси за "хардом", то монегаск залишився на трасі до кінця гонки.

Мексиканський пілот "Ред Булла" до останнього намагався наздогнати "Феррарі", але все ж відстав на майже півтори секунди. Четвертим став Сайнс, а доповнили топ-10 Расселл ("Мерседес"), Норріс ("Макларен"), Окон ("Альпін"), Стролл ("Астон Мартін"), Ріккардо ("Макларен") і Феттель ("Астон Мартін"), який провів фінальну гонку в кар'єрі.

Для Ферстаппена перемога в ОАЕ стала 15-ю у нинішньому сезоні Формули-1. Цей показник стане новим орієнтиром для усіх пілотів Королівських автоперегонів. Нідерландець на дві перемоги обійшов попередніх володарів рекорду – Міхаеля Шумахера та Себастьяна Феттеля (по 13). Щоправда, у німців кращий відсоток перемог – 72,22% і 68,42% відповідно проти 68,18% дворазового чемпіона.

Класифікація Гран-прі Абу-Дабі-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Щарль Леклер (+8.771)
  3. Серхіо Перес (+10.093)

Результати гонки сформували остаточний загальний залік: Ферстаппен – 454 очки, Леклер – 308, Перес – 305. У Кубку конструкторів переміг "Ред Булл" (759 пунктів), "Феррарі" втримали друге місце (554), а третім став "Мерседес" (515).

Ферстаппен виграв фінальний етап сезону Формули-1 та оновив рекорд за кількістю перемог

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