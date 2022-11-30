"Макларен" выбрал пилотов на дебютный сезон в Формуле E
Новичок грядущего сезона "электрической" Формулы – "Макларен" – объявил состав конюшни. Борьбу в кампании 2022/23 поведет немецко-британский дуэт гонщиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.
Британская команда объявила имена пилотов на новый сезон. За руль "Макларена" сядут Рене Раст из Германии и британский гонщик Джейк Хьюз.
Первый знаком с особенностями Формулы E, где выступал в составе "Агури" и "Ауди". Всего 36-летний пилот провел 22 eПри в трех разных сезонах. Лучший результат – второе место в Пуэбле в сезоне 2020/21.
Зато для второго грядущий сезон – дебютный в "электрической" Формуле. Ранее Хьюз был гонщиком Формулы-2, а также пилотом симулятора ряда команд Формулы-1, в том числе "Мерседеса". Самым большим достижением в карьере 28-летнего британца остается титул в местной Формуле-4 (2013) и три победы в Формуле-3.
Грядущий сезон также станет дебютным и для "Макларена". Команда в пелотоне "электрической" Формулы заменит "Мерседес", который после завоевания обоих титулов в сезоне 2021/22 решил свернуть программу в серии.
The NEOM McLaren Formula E team has arrived. #NMFE— NEOM McLaren FE (@McLarenFE) November 29, 2022
К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл финальный гран-при в нынешнем сезоне Формулы-1.
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