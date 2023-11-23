"Маккабі" Тель-Авів – "Зоря": УЄФА призначив фартового арбітра на матч Ліги конференцій

Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" відбудеться 25 листопада. Поєдинок прийме стадіон "ТСЦ Арена" в сербському місті Бачка-Топола. Старт зустрічі призначений на 17:30 за київським часом.

39-річний рефері з Люцерна Лукас Фендріх обслуговуватиме матч "жовтих дияволів" проти бронзового призера УПЛ. У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Йонас Ерні та Гійом Мер. Перші двоє влітку працювали у відборі до Євро-2024, коли збірна України оформила камбек проти Північної Македонії (3:2).

Четвертим арбітром буде ще один швейцарець – Йоганнес фон Мандах. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме Ліонель Чуді (Швейцарія). Йому допоможе співвітчизник Лука Чібеллі. Поєдинок із міркувань безпеки перенесли з Ізраїлю на Балкани.

"Зоря" в сезоні 2023/24

Новий футбольний рік луганці розпочали під керівництвом Ненада Лалатовіча. Серб відпрацював на посаді лише 6 матчів і подав у відставку. До свого пасиву фахівець заніс дві поразки в УПЛ і програний перший матч кваліфікації Ліги Європи.

9 вересня "Зорю" очолив Валерій Кривенцов. Під керівництвом українського тренера луганський колектив набрав 4 очки в стартових двох турах групового етапу Ліги конференцій. Та після поразки від "Маккабі" (1:3) фахівець написав заяву на звільнення.

Тимчасовим керманичем "Зорі" став Юрій Коваль. У чемпіонаті України "Зоря" наразі йде на 14-й сходинці. Луганці набрали всього 10 очок і мають два матчі в запасі.