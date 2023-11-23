"Маккаби" Тель-Авив – "Заря": УЕФА назначил фартового арбитра на матч Лиги конференций

Поединок между тель-авивским "Маккаби" и луганской "Зарей" на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 рассудит бригада арбитров из Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря" состоится 25 ноября. Поединок примет стадион "ТСЦ Арена" в сербском городе Бачка-Топола. Старт встречи назначен на 17:30 по киевскому времени.
39-летний рефери из Люцерна Лукас Фендрих будет обслуживать матч "желтых дьяволов" против бронзового призера УПЛ. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Йонас Эрни и Гийом Мэр. Первые двое летом работали в отборе к Евро-2024, когда сборная Украины оформила камбэк против Северной Македонии (3:2).
Четвертым арбитром будет еще один швейцарец – Иоганнес фон Мандах. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать Лионель Чуди (Швейцария). Ему поможет соотечественник Лука Чибелли. Поединок по соображениям безопасности был перенесен из Израиля на Балканы.
Новый футбольный год луганчане начали под руководством Ненада Лалатовича. Серб отработал в должности всего 6 матчей и подал в отставку. В свой пассив специалист занес два поражения в УПЛ и проиграл первый матч квалификации Лиги Европы.
9 сентября "Зарю" возглавил Валерий Кривенцов. Под руководством украинского тренера луганский коллектив набрал 4 очка в двух стартовых турах группового этапа Лиги конференций. Но после поражения от "Маккаби" (1:3) специалист написал заявление об увольнении.
Временным наставником "Зари" стал Юрий Коваль. В чемпионате Украины "Заря" идет на 14-й строчке. Луганчане набрали всего 10 очков и имеют два матча в запасе.
К слову, киевское "Динамо" возглавило мировой рейтинг игрового времени собственных воспитанников.
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