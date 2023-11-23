"Маккаби" Тель-Авив – "Заря": УЕФА назначил фартового арбитра на матч Лиги конференций

Матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря" состоится 25 ноября. Поединок примет стадион "ТСЦ Арена" в сербском городе Бачка-Топола. Старт встречи назначен на 17:30 по киевскому времени.

39-летний рефери из Люцерна Лукас Фендрих будет обслуживать матч "желтых дьяволов" против бронзового призера УПЛ. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Йонас Эрни и Гийом Мэр. Первые двое летом работали в отборе к Евро-2024, когда сборная Украины оформила камбэк против Северной Македонии (3:2).

Четвертым арбитром будет еще один швейцарец – Иоганнес фон Мандах. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать Лионель Чуди (Швейцария). Ему поможет соотечественник Лука Чибелли. Поединок по соображениям безопасности был перенесен из Израиля на Балканы.

"Заря" в сезоне 2023/24

Новый футбольный год луганчане начали под руководством Ненада Лалатовича. Серб отработал в должности всего 6 матчей и подал в отставку. В свой пассив специалист занес два поражения в УПЛ и проиграл первый матч квалификации Лиги Европы.

9 сентября "Зарю" возглавил Валерий Кривенцов. Под руководством украинского тренера луганский коллектив набрал 4 очка в двух стартовых турах группового этапа Лиги конференций. Но после поражения от "Маккаби" (1:3) специалист написал заявление об увольнении.

Временным наставником "Зари" стал Юрий Коваль. В чемпионате Украины "Заря" идет на 14-й строчке. Луганчане набрали всего 10 очков и имеют два матча в запасе.