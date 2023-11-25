"Маккабі" Тель-Авів – "Зоря": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" відбудеться 25 листопада. Поєдинок прийме стадіон "ТСЦ Арена" в сербському місті Бачка-Топола. Старт зустрічі призначений на 17:30 за київським часом.

Де дивитися матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Вадим Скічко.

Прогноз букмекерів на матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря"

Фахівці букмекерської контори Favbet назвала "жовтих дияволів" однозначним фаворитом поєдинку. На перемогу ізраїльського гранда приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,52. Натомість імовірний успіх луганського колективу оцінили балом 6,70. Навіть нічия значно вірогідніша з кефом 4,60.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на точний підсумковий рахунок протистояння. Наприклад, на нульову нічию виставили перспективний коефіцієнт 11,00. Сміливою ж ставкою стане вилучення в складах обох команд, що здатен збільшити потенційний виграш у 10 разів.

Орієнтовні склади на матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря"

"Маккабі" Тель-Авів: Тененбаум – Масон, Біттон, Саборіт, Ревіво – ван Оверім, Перец, Коніховскі – Бітон, Захаві, Мілсон

"Зоря": Турбаєвський – Данченко, Жордан, Батагов, Снурніцин – Азіангбе, Мишньов – Антюх, Мічін, Алефіренко – Герреро

Прийдешній матч може стати вирішальним у боротьбі за вихід із групи B. Наразі в квартеті лідерство захопив бельгійський "Генк" (10 очок). Утім, "гірники" зіграли чотири поєдинки проти трьох у "Маккабі" та "Зорі". Наразі тель-авівці йдуть другими, набравши 6 очок. Луганський колектив здобув 4 пункти.