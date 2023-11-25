"Маккаби" Тель-Авив – "Заря": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря" состоится 25 ноября. Поединок примет стадион ТСЦ Арена в сербском городе Бачка-Топола. Старт встречи назначен на 17:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч Вадим Скичко.

Прогноз букмекеров на матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря"

Специалисты букмекерской конторы Favbet назвали "желтых дьяволов" однозначным фаворитом поединка. На победу израильского гранда принимают ставки со скромным коэффициентом 1,52. Вероятный успех луганского коллектива оценили баллом 6,70. Даже ничья более вероятна с кэфом 4,60.

Любители острых ощущений могут заложиться на точный итоговый счет противостояния. К примеру, на нулевую ничью выставили перспективный коэффициент 11,00. Смелой же ставкой станет изъятие в составах обеих команд, способное увеличить потенциальный выигрыш в 10 раз.

Ориентировочные составы на матч "Маккаби" Тель-Авив – "Заря"

"Маккаби" Тель-Авив: Тененбаум – Массон, Биттон, Саборит, Ревиво – ван Оверим, Перец, Кониховский – Битон, Захави, Милсон

"Заря": Турбаевский – Данченко, Жордан, Батагов, Снурницын – Азиангбе, Мишнев – Антюх, Мичин, Алефиренко – Герреро

Грядущий матч может стать решающим в борьбе за выход из группы B. Пока в квартете лидерство захватил бельгийский "Генк" (10 очков). Впрочем, "горняки" сыграли четыре поединка против трех у "Маккаби" и "Зари". В данный момент тель-авивцы идут вторыми, набрав 6 очков. Луганский коллектив завоевали 4 пункта.