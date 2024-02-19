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У Макіївці вранці пролунали вибухи, повідомляють про "приліт" по нафтобазі росіян

Фото: у Макіївці пролунали вибухи 19 лютого, є "приліт" по нафтобазі росіян (t.me/novostidnua)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) вранці у понеділок, 19 лютого, пролунали вибухи. Повідомляється про "приліт" по нафтобазі російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", соцмережі.

"В окупованій Макіївці піднявся стовп диму після вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули роботу ППО РФ", - пишуть "Новини Донбасу"

Як зазначає видання, судячи з густого чорного диму, стався удар по нафтобазі.

"Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки", - зазначають журналісти.

У соцмережах вже почали викладати відео з місця "прильоту".

Вибухи у Макіївці

Макіївку було окуповано російськими військами у 2014 році. За цей час у місті не раз лунали вибухи. У грудні 2023 року в Макіївці пролунав вибух, після чого почалася значна пожежа.

Нагадаємо, в ніч 1 січня 2023 року внаслідок удару по зосередженню окупантів в Макіївці Донецької області РФ зазнала значних втрат, коли загинули сотні мобілізованих і ще стільки ж отримали поранення. Буквально вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони завдали тоді удару по будівлі ПТУ в Макіївці за допомогою РСЗВ HIMARS.

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МакіївкаДонецька областьВибухи