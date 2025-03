Макгрегор зустрівся з Трампом і розкритикував міграційну політику Ірландії

Вдягнений у зелений діловий костюм з нагоди національного свята Ірландії - Дня Святого Патріка, Макгрегор взяв участь в імпровізованій сесії запитань та відповідей із журналістами.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті, 36-річний колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) сказав, що він "тут, щоб підняти проблему та висвітлити її". І додав, що буде слухати Трампа стосовно імміграції, як однієї з головних сфер уваги президента, який прагне посилити депортацію людей до США без належних документів.

Макгрегор зазначив, що робоча етика Трампа "надихає", й обидва чоловіки обмінялися веселими коментарями щодо костюму бійця і карти, на якій Мексиканська затока позначена як Американська затока.

У коментарях, зроблених в залі для брифінгів у Білому домі перед зустріччю під час візиту на День Святого Патріка, боксер сказав, що відвідує Білий дім, щоб "підняти питання, з якими стикається народ Ірландії".

"Те, що відбувається в Ірландії - це пародія. Наш уряд - це уряд нульових дій із нульовою підзвітністю", - сказав він.

Макгрегор попередив, що "Ірландія стоїть на порозі потенційної втрати своєї ірландськості" через "нелегальний імміграційний рекет".

"Ірландія й Америка - ми рідні брати і сестри. Ми вважаємо Америку нашим старшим братом. Тому для Ірландії важливо бути мирною, процвітаючою країною, щоб 40 мільйонів ірландських американців мали куди приїхати, (щоб) повернутися до свого дому", - сказав чемпіон.

За його словами, "ми хочемо, щоб наші відносини зі Сполученими Штатами тривали, і ми хочемо, щоб про нас піклувався старший брат".

"Сполучені Штати повинні піклуватися про свого молодшого брата. І це те, що ми відчуваємо", - зазначив Макгрегор.

Крім того, спортсмен з'явився перед журналістами під час брифінгу прес-секретаря Білого дому Кароліни Левітт.

Під час зустрічі Макгрегор заявив, що "Ірландія стоїть на порозі втрати своєї ірландськості" та що "нелегальний імміграційний рекет" "спустошує країну". Він також додав, що "в Ірландії є сільські містечка, які були захоплені одним махом".

В уряді Ірландії відреагували на емоційні та скандальні висловлювання боксера. Прем'єр-міністр країни Міхаель Мартін та віце-прем'єр-міністр Саймон Гарріс розкритикували зустріч у Білому домі.

У своєму дописі в соцмережі X, Мартін сказав: "Зауваження Макгрегора є неправильними і не відображають ані духу Дня Святого Патріка, ані поглядів народу Ірландії".

Гарріс зазначив, що МакГрегор перебував у США не для того, щоб представляти Ірландію, не говорив від імені народу Ірландії, та "не має на це мандату".

В ексклюзивному коментарі Sky News з приводу коментарів Мартіна, Макгрегор зазначив: "Мені соромно, що він сказав це. Йому має бути соромно за такі слова, за зневагу до ірландця. Кожен показник, доступний нам, показав, що уряд Ірландії підвів ірландський народ".

St. Patrick’s Day around the world is a day rooted in community, humanity, friendship and fellowship.



Conor McGregor’s remarks are wrong, and do not reflect the spirit of St. Patrick’s Day, or the views of the people of Ireland.