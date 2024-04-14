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Макгрегор офіційно повертається в октагон: хто суперник і коли відбудеться бій UFC

Лас-Вегас, Неділя 14 квітня 2024 10:56
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Макгрегор офіційно повертається в октагон: хто суперник і коли відбудеться бій UFC Фото: Конор Макгрегор на певний час зав'яже з гучними вечірками (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорців

Ірландський боєць Конор Макгрегор узгодив усі деталі поєдинку проти американця Майкла Чендлера під егідою Ultimate Fighting Championship (UFC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter чемпіонату.

Бій Макгрегор – Чендлер призначений на 29 червня. Поєдинок відбудеться в рамках UFC 303. Захід прийме Лас-Вегас під час Міжнародного бійцівського тижня.

Макгрегор востаннє виходив в октагон влітку 2021-го. Два його останні поєдинки під егідою UFC – проти американця Дастіна Пор'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландець ще й зламав ногу.

Наразі останнім суперником Чендлера також став Пор'є. Поєдинок відбувся в листопаді 2022 року в Нью-Йорк. Чендлер зазнав поразки від співвітчизника, який вдало застосував задушливий прийом ззаду.

Хто такий Конор Макгрегор

Уродженець передмістя Дубліна, займався футболом і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.

Професіональну кар'єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. Вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера в 2017 році. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів.

Часто опиняється у різноманітних скандалах. Влітку торік був звинувачений у сексуальному насильстві під час фінальної серії НБА. Упродовж 2019 року двічі потрапив у подібні інциденти на батьківщині. У березні вийшов фільм "Придорожній заклад", де зіграв головну роль поруч із Джейком Джілленголом.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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UFC Конор Макгрегор
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