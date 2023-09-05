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Макгрегор отримав черговий титул за межами октагону: з'явилися фото

Фото: Конор Макгрегор піднявся на новий щабель у джиу-джитсу (instagram.com/thenotoriousmma)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон Ultimate Fighting Championship Конор Макгрегор здобув чорний пояс із бразильського джиу-джитсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Скандальний ірландець похизувався новим статусом у єдиноборствах. Він змінив коричневий пояс із джиу-джитсу на чорний.

"Сьогодні ввечері отримав свій чорний пояс від мого тренера, товариша та наставника Джона Кавани. 20 років наполегливої праці! Вдячний Джону за всі ці роки, а також моїм партнерам по команді за весь цей неймовірний шлях у джиу-джитсу!" – написав напередодні Макгрегор.

Ірландський боєць востаннє виходив в октагон влітку 2021 року. Два його останні поєдинки під егідою UFC – проти американця Дастіна Пуар'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою Макгрегор ще й зламав ногу.

Хто такий Конор Макгрегор

Уродженець передмістя Дубліна, займався футбол і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.

Професіональну кар'єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. Вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера в 2017 році. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів.

Часто опиняється у різноманітних скандалах. Влітку був звинувачений у сексуальному насильстві під час фінальної серії НБА. Упродовж 2019 року двічі потрапив у подібні інциденти на батьківщині.

 

 

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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UFCКонор Макгрегор