Макгрегор получил очередной титул вне октагона: появились фото

Скандальный ирландец похвастался новым статусом в единоборствах. Он сменил коричневый пояс по джиу-джитса на черный.

"Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера, товарища и наставника Джона Каваны. 20 лет упорного труда! Благодарен Джону за все эти годы, а также моим партнерам по команде за весь этот невероятный путь в джиу-джитсу!" – написал накануне Макгрегор.

Ирландский боец последний раз выходил в октагон летом 2021 года. Два его последних поединка под эгидой UFC – против американца Дастина Пуарье – завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою Макгрегор еще и сломал ногу.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. Вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера в 2017 году. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов.

Часто оказывается в разных скандалах. Летом был обвинен в сексуальном насилии в ходе финальной серии НБА. В течение 2019 года дважды попал в подобные инциденты на родине.