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Макгрегор не битиметься з Чендлером: бій UFC офіційно скасований

Фото: Конор Макгрегор наразі не повернеться в октагон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ірландський боєць змішаних мистецтв Конор Макгрегор не повернеться в Ultimate Fighting Championship (UFC) у заплановані терміни.

Про це заявив президент UFC Дана Вайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram функціонера.

Бій Макгрегор – Чендлер 29 червня не відбудеться. Поєдинок був запланований у рамках UFC 303. Захід прийме Лас-Вегас під час Міжнародного бійцівського тижня.

Вайт розкрив причину зриву бою. Нею нібито стала травма Макгрегора. Сторони намагатимуться організувати поєдинок до кінця 2024 року. Новими часовими орієнтирами стали серпень і вересень.

Макгрегор востаннє виходив в октагон влітку 2021-го. Два його останні поєдинки під егідою UFC – проти американця Дастіна Пор'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландець ще й зламав ногу.

 

 

 

Хто такий Конор Макгрегор

Уродженець передмістя Дубліна, займався футболом і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, пробувався у профі-боксі.

Професіональну кар'єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. У 2017-му вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів, хоча програв технічним нокаутом у 10-му раунді.

У 2018 році запустив виробництво віскі під назвою Proper Twelve. У березні цьогоріч вийшов фільм "Придорожній заклад", де зіграв головну роль поруч із Джейком Джілленголом.

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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