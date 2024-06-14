Макгрегор не сразится с Чендлером: бой UFC официально отменен

Бой Макгрегор – Чендлер 29 июня не состоится. Поединок был запланирован в рамках UFC 303. Мероприятие примет Лас-Вегас во время Международной бойцовой недели.

Уайт раскрыл причину срыва боя. Ею якобы стала травма Макгрегора. Стороны постараются организовать поединок до конца 2024 года. Новыми временными ориентирами стали август и сентябрь.

Макгрегор последний раз выходил в октагон летом 2021-го. Два его последних поединка под эгидой UFC – против американца Дастина Порье – завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою ирландец еще и сломал ногу.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. В 2017-м вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов, хотя проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

В 2018 году запустил производство виски под названием Proper Twelve. В марте этого года вышел фильм "Придорожное заведение", где сыграл главную роль рядом с Джейком Джилленголом.