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Макгрегор не сразится с Чендлером: бой UFC официально отменен

Лас-Вегас, Пятница 14 июня 2024 13:46
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Макгрегор не сразится с Чендлером: бой UFC официально отменен Фото: Конор Макгрегор пока не вернется в октагон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ирландский боец смешанных искусств Конор Макгрегор не вернется в Ultimate Fighting Championship (UFC) в запланированные сроки.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram функционера.

Бой Макгрегор – Чендлер 29 июня не состоится. Поединок был запланирован в рамках UFC 303. Мероприятие примет Лас-Вегас во время Международной бойцовой недели.

Уайт раскрыл причину срыва боя. Ею якобы стала травма Макгрегора. Стороны постараются организовать поединок до конца 2024 года. Новыми временными ориентирами стали август и сентябрь.

Макгрегор последний раз выходил в октагон летом 2021-го. Два его последних поединка под эгидой UFC – против американца Дастина Порье – завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою ирландец еще и сломал ногу.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. В 2017-м вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов, хотя проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

В 2018 году запустил производство виски под названием Proper Twelve. В марте этого года вышел фильм "Придорожное заведение", где сыграл главную роль рядом с Джейком Джилленголом.

К слову, ранее собрали подборку спортивных сериалов за 2024 год.

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