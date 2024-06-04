Макєєв закликав Захід захистити небо над західною Україною від російських атак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Він зазначив, що російські ракети і безпілотники повинні перехоплюватися системами, розташованими по інший бік українського кордону в сусідніх країнах. Як приклад він навів захист від іранських ракетних атак з боку Ізраїлю.

Макєєв додав, що наразі Україна перебуває під постійними атаками російських авіаударів.

"З кожним кілометром, який вони займають в Україні, вони на один кілометр наближаються до ЄС", - попередив посол.

Посол стверджує, що захист повітряного простору західної України ззовні технічно можливий і юридично допустимий. Він послався на успішний захист від іранської повітряної атаки на Ізраїль у квітні, в якій брали участь США, Велика Британія, Йорданія та інші країни.

Згідно з міжнародним правом, Статут ООН свідчить, що країна, яка зазнала нападу, може захищати себе сама. Третім країнам дозволяється допомагати країні, що зазнала нападу, не стаючи при цьому мішенню.