Макєєв закликав Захід захистити небо над західною Україною від російських атак
Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав захистити західну Україну від російських повітряних атак із території НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
Він зазначив, що російські ракети і безпілотники повинні перехоплюватися системами, розташованими по інший бік українського кордону в сусідніх країнах. Як приклад він навів захист від іранських ракетних атак з боку Ізраїлю.
Макєєв додав, що наразі Україна перебуває під постійними атаками російських авіаударів.
"З кожним кілометром, який вони займають в Україні, вони на один кілометр наближаються до ЄС", - попередив посол.
Посол стверджує, що захист повітряного простору західної України ззовні технічно можливий і юридично допустимий. Він послався на успішний захист від іранської повітряної атаки на Ізраїль у квітні, в якій брали участь США, Велика Британія, Йорданія та інші країни.
Згідно з міжнародним правом, Статут ООН свідчить, що країна, яка зазнала нападу, може захищати себе сама. Третім країнам дозволяється допомагати країні, що зазнала нападу, не стаючи при цьому мішенню.
Захист неба над західною Україною
З перших днів повномасштабного вторгнення Україна неодноразово зверталася до Заходу з проханням про допомогу в протиповітряній обороні. Київ просив надати системи, здатні збивати ворожі ракети, проте Альянс поки що не поспішає йти на цей крок, побоюючись ескалації війни.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський нагадав про те, що під час масованих обстрілів Польща, яка межує з Україною, регулярно піднімає в повітря свої літаки. Однак, за словами Зеленського, ці дії не допомагають закрити українське небо від ворожих ракет.
Крім цього, у Німеччині запропонували задіяти системи ППО НАТО, дислоковані на східних кордонах Альянсу, для захисту західних областей України.
Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Альянс обговорює закриття неба на заході України, але рішення ще немає.
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