Макеев призвал Запад защитить небо над западной Украиной от российских атак
Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал защитить западную Украину от российских воздушных атак с территории НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.
Он отметил, что российские ракеты и беспилотники должны перехватываться системами, расположенными по другую сторону украинской границы в соседних странах. В качестве примера он привел защиту от иранских ракетных атак со стороны Израиля.
Макеев добавил, что в настоящее время Украина находится под постоянными атаками российских авиаударов.
"С каждым километром, который они занимают в Украине, они на один километр приближаются к ЕС", - предупредил посол.
Посол утверждает, что защита воздушного пространства западной Украины извне технически возможна и юридически допустима. Он сослался на успешную защиту от иранской воздушной атаки на Израиль в апреле, в которой участвовали США, Великобритания, Иордания и другие страны.
Согласно международному праву, Устав ООН гласит, что страна, подвергшаяся нападению, может защищать себя сама. Третьим странам разрешается помогать стране, подвергшейся нападению, не становясь при этом мишенью.
Защита неба над западной Украиной
С первых дней полномасштабного вторжения Украины неоднократно обращалась к Западу с просьбой о помощи в противовоздушной обороне. Киев просил предоставить системы, способные сбивать вражеские ракеты, однако Альянс пока не спешит идти на этот шаг, опасаясь эскалации войны.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский напомнил о том, что во время массированных обстрелов Польша, граничащая с Украиной, регулярно поднимает в воздух свои самолеты. Однако, по словам Зеленского, эти действия не помогают закрыть украинское небо от вражеских ракет.
Помимо этого в Германии предложили задействовать системы ПВО НАТО, дислоцированные на восточных рубежах Альянса, для защиты западных областей Украины.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что Альянс обсуждает закрытие неба на западе Украины, но решения еще нет.
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