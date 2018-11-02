Правительство Македонии утвердило текст поправок к Конституции об изменении названия страны

Фото: Зоран Заев (vlada.mk)

Премьер Македонии отмечает, что текст поправок был создан в соответствии с соглашением с Грецией и решением парламента

В пятницу, 2 ноября правительство Македонии утвердило проект поправок к Конституции, которыми предусматривается изменение названия страны. Об этом заявил премьер Македонии Зоран Заев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт македонского правительства.

Премьер отмечает, что текст поправок был создан в соответствии с соглашением с Грецией и решением парламента, который двумя третями голосов дал согласие на внесение изменений в Конституцию.

"Эксперты и академическое сообщество оценили предлагаемые поправки на предмет соответствия международному праву и стандартам прав человека и, особенно, интересам Республики Македония с ее перспективами европейской и евроатлантической интеграции. Именно поэтому проект поправок заслуживает поддержки всех депутатов, в частности, ради интеграции Македонии в НАТО и ЕС", - заявил Заев.

В целом речь идет о четырех поправках. Первая поправка касается изменения названия страны "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" во всех статьях конституции, за исключением статьи 36. Другие поправки касаются уважения суверенитета и территориальной целостности соседних государств, македонской диаспоры.

Теперь пакет поправок должен быть направлен в парламент Македонии для дальнейшей имплементации.

Напомним, прокуратура города Скопье начала предварительное следствие против главы Македонии Джорге Иванова за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны.