В Македонии в результате столкновения погибли парапланеристы из Украины и Британии

54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open

В Македонии в пятницу, 17 августа, парапланеристы из Украины и Великобритании погибли в результате столкновения на соревнованиях. Об этом сообщает The Guardian.

Так, по данным издания, 54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево в пятницу около полудня.

По словам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакта им удалось разделиться, но второй контакт оказался "намного сильнее".

Украинец, который не выступал на соревнованиях, после столкновения открыл запасной парашют и приземлился на дереве. Однако к тому времени, когда его нашли спасатели, уже был мертв. Британец не открыл запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли медики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра. Британский парапланерист скончался в реанимации.

Напомним, 24 июля стало известно, что украинский турист погиб в горах Грузии. Его тело было найдено на горе Тетнульд. В спасательной службе сообщили, что одного из украинских туристов спасатели все же смогли эвакуировать с места происшествия 18 июля, однако операцию по спасению другого туриста пришлось прервать из-за ухудшения погодных условий.