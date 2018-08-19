У Македонії в результаті зіткнення загинули парапланеристи з України і Британії

54-річний британець Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальною гонкою British Open

У Македонії в п'ятницю, 17 серпня, парапланеристи з України і Великобританії загинули в результаті зіткнення на змаганнях. Про це повідомляє The Guardian.

Так, за даними видання, 54-річний британець Іннес Пауелл і 56-річний українець Ігор Волов зіткнулися перед фінальною гонкою British Open в місті Крушево в п'ятницю близько полудня.

За словами очевидців, спортсмени двічі зіткнулися в повітрі. Після першого контакту їм вдалося розділитися, але другий контакт виявився "набагато сильнішим".

Українець, який не виступав на змаганнях, після зіткнення відкрив запасний парашут і приземлився на дереві. Однак до того часу, коли його знайшли рятувальники, вже був мертвий. Британець не відкрив запасний парашут і все ще був у свідомості, коли до нього прибули медики. Він отримав важкі травми внутрішніх органів, а також зламав плече, таз і ребра. Британський парапланерист помер у реанімації.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що український турист загинув у горах Грузії. Його тіло було знайдено на горі Тетнульд. У рятувальній службі повідомили, що одного з українських туристів рятувальники все ж змогли евакуювати з місця події 18 липня, проте операцію з порятунку іншого туриста довелося перервати через погіршення погодних умов.