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В Македонии протестуют против изменения названия страны

Новости » Общество    19.11.2018 - 04:14
В Македонии протестуют против изменения названия страны
Фото: протесты в Македонии (balkaninsight/BIRN)

Более тысячи несогласных со сменой названия на Северную Македонию 18 ноября собрались перед зданием парламента

В столице Македонии Скопье против соглашения с соседней Грецией об изменении названия страны в воскресенье, 18 ноября, протестовали сотни людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Более тысячи участников митинга против изменения названия на Северную Македонию собрались перед зданием парламента.

Как отмечают СМИ, в акции под девизом "Бойкотирую изменения к конституции" приняли участие представители нескольких македонских движений: "Христианское братство", "Единая Македония", "Всемирный македонский конгресс" и других.

Митингующие пришли с транспарантами с изображением нынешнего премьера Зорана Заева за решеткой. На стенах парламента лазерным лучом писали "Измена" и "Отставка".

Напомним, 2 ноября правительство Македонии утвердило проект поправок в Конституцию, которыми предусматривается изменение названия страны. Текст поправок был создан согласно соглашению с Грецией и решению парламента, который двумя третями голосов дал согласие на внесение изменений в Конституцию.

В то же время прокуратура города Скопье начала предварительное следствие против главы Македонии Джорге Иванова из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны.

В случае утверждения изменения названия страны в парламенте Македонии, далее соглашение должен ратифицировать парламент Греции, чтобы оно начало действовать.

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