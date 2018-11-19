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У Македонії протестують проти зміни назви країни

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 04:14
У Македонії протестують проти зміни назви країни
Фото: протести в Македонії (balkaninsight/BIRN)

Понад тисячу незгодних зі зміною назви на Північну Македонію 18 листопада зібралися перед будівлею парламенту

У столиці Македонії Скоп’є проти угоди з сусідньою Грецією щодо зміни назви країни в неділю, 18 листопада, протестували сотні людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Понад тисячу учасників мітингу проти зміни назви на Північну Македонію зібралися перед будівлею парламенту.

Як зазначають ЗМІ, у акції під девізом "Бойкотую зміни до конституції" взяли участь представники кількох македонських рухів: "Християнське братство", "Єдина Македонія", "Всесвітній македонський конгрес" та інших.

Мітингарі прийшли з транспарантами із зображенням нинішнього прем'єра Зорана Заєва за гратами. На стінах парламенту лазерним променем писали "Зрада" і "Відставка".

Нагадаємо, 2 листопада уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, якими передбачається зміна назви країни. Текст поправок був створений відповідно до угоди з Грецією та рішення парламенту, який двома третинами голосів дав згоду на внесення змін до Конституції.

Водночас прокуратура міста Скоп’є розпочала попереднє слідство проти очільника Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови та договір з Грецією про зміну назви країни.

У разі затвердження зміни назви країни в парламенті Македонії, далі угоду має ратифікувати парламент Греції, щоб вона почала діяти.

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