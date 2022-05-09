У Макарові під Києвом знайшли тіла трьох вбитих чоловіків, - прокуратура
Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб. За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокура України.
За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває. Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, у Макарові Київської області знайшли тіла 132 загиблих. Повідомляється, що усіх їх розстріляли окупанти.
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