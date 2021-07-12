Из-за махинаций на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" энергию, - Тынный

Через разрешенные Кабинетом министров Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, схемы трейдеров-спекулянтов было выведено 1,5 млрд долларов средств государственных предприятий и предприятий, генерирующих "зеленую" электроэнергию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного.
"Полтора миллиарда долларов с рынка исчезло в год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не освободил менеджмент "Энергоатома" и " Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРУ, на который закрыли глаза все виды правоохранителей", - сказал Тынный.
По его словам, с рынка украли полтора миллиарда, из которых 800 млн долларов - это деньги возобновляемой энергетики и 600 млн долларов - деньги государственных энергокомпаний, убытки которых покроют из государственного бюджета.
При этом он рассказал, как выводятся деньги с энергорынка на одном из последних аукционов по продаже электроэнергии. Он сообщил, что компания "Юнайтед Энерджи" выкупила на 4 месяца вперед электроэнергии Ровенской АЭС и получила от этого сверхприбыли.
"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около 220 млн долларов. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в "зеленую" энергетику - это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция - торговать воздухом", - отметил соучредитель АВЭУ.
Он добавил, что есть неоспоримые факты - в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас - это миллиарды.
"Все государственные компании, угольные шахты, "Центрэнерго", которого упрекали кражами при прошлой власти, "Энергоатом","Укрэнерго" стали еще в 10 раз убыточнее, чем те, которыми их упрекали", - сказал Тынный.
Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины, посольства иностранных государств неоднократно жаловались на политику Кабмина и НКРУ по искусственному долговому давлению на отрасль, что негативно влияет на имидж страны на международной арене и будет иметь негативное влияние на экономическую ситуацию.
Несмотря на задолженность перед предприятиями ВИЭ 2020 года составляет 17,8 млрд в 2021 году, государство продолжила накапливать долги, не доплачивая инвесторам сотни миллионов гривен ежемесячно.
Кроме того, правительство инициировало налоговый законопроект №5600, которым планируется введение акцизного сбора на производство электроэнергии из ВИЭ по ставке 3,2%.