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Махинации Януковича с продажей арестованного имущества нанесли государству убытки более 1 млрд гривен

НовостиФинансы    19.06.2018 - 16:47
Фото: Виктор Вишнев (facebook_com_viktor_vyshnov)
Фото: Виктор Вишнев (facebook_com_viktor_vyshnov)

В СЕТАМ рассказали о схемах с аукционами по продаже арестованного имущества времен беглого президента

Убытки государства от махинаций экс-президента Виктора Януковича с продажей арестованного имущества составляют более 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия СЕТАМ.

В ходе пресс-конференции: " Как сломать схемы окружения Януковича и стать эффективным антикоррупционным ИТ-продуктом в госсекторе" были озвучены схемы в торговле арестованным имуществом, которые действовали во время президентства Януковича.

В частности, по словам директора государственного предприятия Виктора Вишнева, мошенники прибегали к краже имущества, схемам уценки, схемам заговора, "каруселям", недоносительству и нерегистрации участников.

Кроме того, отметил Вишнев, аукционы не были прозрачными и проводились через специализированные площадки, подконтрольные правящей власти.

"Раньше этим занимались специализированные площадки. Названия некоторых из них, таких как Нива В.Ш., ЧП "Специализированное предприятие "Юстиция ", ООО "Укрспецторг Групп" и других фигурируют в многочисленных журналистских расследованиях. Но и иногда, и уголовных делах, - рассказал Вишнёв.

Экономические результаты деятельности спецфирм были неудовлетворительными. Имущество на торгах дорожало всего на 0,5% (сейчас 12,2%). В 97% имущество не продавалось с первого раза. А с другой стороны шла уценка 50%. В целом, убытки госбюджета от деятельности спецфирм можно оценить в 67% от общей стоимости проданного имущества, то есть более 1 млрд грн.

"Сейчас 65% имущества продается с первого же раза, без уценки. Такая неэффективная работа продавцов дорого стоила государству. Потому вознаграждение составляла 14,3% от стоимости имущества. Сейчас - всего 5%", - добавил Вишнев.

Напомним, стоимость реализованного СЕТАМ имущества превысила 6 млрд гривен.

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Теги публикации: мошенничество, Янукович, СЕТАМ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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