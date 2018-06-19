Махінації Януковича з продажем арештованого майна завдали державі збитки понад 1 млрд гривень

У СЕТАМ розповіли про схеми з аукціонами з продажу арештованого майна часів побіжного президента

Збитки держави від махінацій екс-президента Віктора Януковича з продажем арештованого майна становлять понад 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба державного підприємства СЕТАМ.

В ході прес-конференції: "Як зламати схеми оточення Януковича і стати ефективним антикорупційним ІТ-продуктом у держсекторі" були озвучені схеми в торгівлі арештованим майном, які діяли під час президентства Януковича.

Зокрема, за словами директора державного підприємства Віктора Вишньова, шахраї вдавалися до крадіжки майна, схемами уцінки, схемами змови, "каруселям", недоносительству і нереєстрації учасників.

Крім того, зазначив Вишнів, аукціони не були прозорими і проводилися через спеціалізовані майданчики, підконтрольні правлячої влади.

"Раніше цим займалися спеціалізовані майданчики. Назви деяких з них, таких як Нива В. Ш., ПП "Спеціалізоване підприємство "Юстиція", ТОВ "Укрспецторг Групп" та інших фігурують у численних журналістських розслідуваннях. Але й іноді і кримінальних справах, - розповів Вишньов.

Економічні результати діяльності спецфирм були незадовільними. Майно на торгах дорожчало всього на 0,5% (зараз 12,2%). У 97% майно не продавалось з першого разу. А з іншого боку йшла уцінка 50%. В цілому, збитки держбюджету від діяльності спецфирм можна оцінити в 67% від загальної вартості проданого майна, тобто більше 1 млрд грн.

"Зараз 65% майна продається з першого ж разу, без уцінки. Така неефективна робота продавців дорого коштувала державі. Тому винагорода становила 14,3% від вартості майна. Зараз - всього 5%", - додав Вишньов.

Нагадаємо, вартість реалізованого СЕТАМ майна перевищила 6 млрд гривень.