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Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту

Фото: українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту. Змагання пройшли у швейцарській Лозанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Сьогодні, 22 серпня, Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту.

Це перша нагорода українки після здобутого золота Олімпіади-2024.

Магучіх з результатом 1,99 м стала першою, але вона все ще продовжує стрибати.

Її колега, українка Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці.

Турнірна таблиця виглядає так:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,99;
  2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96;
  3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,92;
  4. Крістіна Хонзель (Німеччина) - 1,92;
  5. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,88;
  6. Ірина Геращенко (Україна) - 1,88.

Нагадаємо, що 4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа в стрибках у висоту.

Варто зазначити, що левову частину призового виграшу Магучіх віддала на благодійність. Кошти зокрема отримали кілька організацій, що допомагають тваринам.

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СпортзалЯрослава Магучіх