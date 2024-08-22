RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Фото: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Соревнования прошли в швейцарской Лозанне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Сегодня, 22 августа, Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Это первая награда украинки после золота Олимпиады-2024.

Магучих с результатом 1,99 м стала первой, но она все еще продолжает прыгать.

Ее коллега, украинка Ирина Геращенко, не смогла взять высоту 192 см на первом турнире после бронзы на Олимпийских играх-2024. Спортсменка завершила этап в Лозанне на 5 месте.

Турнирная таблица выглядит так:

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,99;
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,96;
  3. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,92;
  4. Кристина Хонзель (Германия) - 1,92;
  5. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1,88;
  6. Ирина Геращенко (Украина) - 1,88.

Напомним, что 4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа в прыжках в высоту.

Следует отметить, что львиную часть призового выигрыша Магучих отдала на благотворительность. Средства, в частности, получили несколько организаций, помогающих животным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СпортзалЯрослава Магучих