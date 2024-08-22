Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Соревнования прошли в швейцарской Лозанне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Сегодня, 22 августа, Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.
Это первая награда украинки после золота Олимпиады-2024.
Магучих с результатом 1,99 м стала первой, но она все еще продолжает прыгать.
Ее коллега, украинка Ирина Геращенко, не смогла взять высоту 192 см на первом турнире после бронзы на Олимпийских играх-2024. Спортсменка завершила этап в Лозанне на 5 месте.
Турнирная таблица выглядит так:
Напомним, что 4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа в прыжках в высоту.
Следует отметить, что львиную часть призового выигрыша Магучих отдала на благотворительность. Средства, в частности, получили несколько организаций, помогающих животным.
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