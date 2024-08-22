Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Сегодня, 22 августа, Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Это первая награда украинки после золота Олимпиады-2024.

Магучих с результатом 1,99 м стала первой, но она все еще продолжает прыгать.

Ее коллега, украинка Ирина Геращенко, не смогла взять высоту 192 см на первом турнире после бронзы на Олимпийских играх-2024. Спортсменка завершила этап в Лозанне на 5 месте.

Турнирная таблица выглядит так: