Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) в финале добыла "золото" с результатом 2.01 метра. Таким образом 21-летняя спортсменка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Спорт ".

Легкоатлетка из Днепра на соревновании повторила личный рекорд сезона.

Silver in Doha.

Silver in Oregon.

Gold in Budapest.



What a high jump series for 's Yaroslava Mahuchikh and she's still only 21 years old #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/7MpEn5PYzk — World Athletics (@WorldAthletics) August 27, 2023

Второе и третье место получили австралийские спортсменки Элинор Паттерсон и Никола Олислагерс (у обоих - 1,99 м).

Кроме того, еще одна представительница Украины Ирина Геращенко стала пятой (1,94 м).

Отметим, что Ярослава остается в секторе для продолжения выступлений, прыгать 2.07 м.

Перед нынешним "золотом" чемпионата мира Магучих дважды останавливался в шаге от этого звания. Так, в 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали на соревнованиях.

Ярослава также получила лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Отметим также, что золото Магучих стало первой такой медалью для Украины на ЧМ по легкой атлетике с 2013 года. Добавим также, что в 1999 году чемпионкой мира по прыжкам в высоту стала николаевская спортсменка Инга Бабакова.

Ранее сообщалось, что в конце мая Магучих с рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.