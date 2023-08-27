Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) в финале добыла "золото" с результатом 2.01 метра. Таким образом 21-летняя спортсменка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Легкоатлетка из Днепра на соревновании повторила личный рекорд сезона.
Silver in Doha.— World Athletics (@WorldAthletics) August 27, 2023
Silver in Oregon.
Gold in Budapest.
What a high jump series for 's Yaroslava Mahuchikh and she's still only 21 years old #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/7MpEn5PYzk
Второе и третье место получили австралийские спортсменки Элинор Паттерсон и Никола Олислагерс (у обоих - 1,99 м).
Кроме того, еще одна представительница Украины Ирина Геращенко стала пятой (1,94 м).
Отметим, что Ярослава остается в секторе для продолжения выступлений, прыгать 2.07 м.
Перед нынешним "золотом" чемпионата мира Магучих дважды останавливался в шаге от этого звания. Так, в 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали на соревнованиях.
Ярослава также получила лицензию на участие в Олимпиаде-2024.
Отметим также, что золото Магучих стало первой такой медалью для Украины на ЧМ по легкой атлетике с 2013 года. Добавим также, что в 1999 году чемпионкой мира по прыжкам в высоту стала николаевская спортсменка Инга Бабакова.
Ранее сообщалось, что в конце мая Магучих с рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.
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