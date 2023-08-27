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Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Воскресенье 27 августа 2023 23:21
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Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту Фото: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (instagram.com/yaroslavamahuchikh.fanpage)
Автор: Владимир Костырин

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) в финале добыла "золото" с результатом 2.01 метра. Таким образом 21-летняя спортсменка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Легкоатлетка из Днепра на соревновании повторила личный рекорд сезона.

Второе и третье место получили австралийские спортсменки Элинор Паттерсон и Никола Олислагерс (у обоих - 1,99 м).

Кроме того, еще одна представительница Украины Ирина Геращенко стала пятой (1,94 м).

Отметим, что Ярослава остается в секторе для продолжения выступлений, прыгать 2.07 м.

Перед нынешним "золотом" чемпионата мира Магучих дважды останавливался в шаге от этого звания. Так, в 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали на соревнованиях.

Ярослава также получила лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Отметим также, что золото Магучих стало первой такой медалью для Украины на ЧМ по легкой атлетике с 2013 года. Добавим также, что в 1999 году чемпионкой мира по прыжкам в высоту стала николаевская спортсменка Инга Бабакова.

Ранее сообщалось, что в конце мая Магучих с рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

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