Магучіх відкриє змагальний рік: де і коли дивитись перший виступ найкращої легкоатлетки світу

Олімпійська чемпіонка й рекордсменка світу в стрибках у висоту Ярослава Магучіх виступить вперше у 2025 році. Українка візьме участь у турнірі UdinJump Development в італійському місті Удіне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Представницький турнір стрибунів у висоту пройде 6 лютого. Його головною зіркою стане вітчизняна легкоатлетка. Крім неї заявились ще дев'ять спортсменок.
(x.com/udinjump)
Список учасниць UdinJump Development
Змагання жінок у стрибках у висоту стартує о 18:30 за київським часом. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі турніру.
Головною суперницею українки стане чорногорка Вуковіч. На відміну від Магучіх, вона вже відкрила сезон на етапі Світового туру в сербському Белграді. Там вона з результатом (1,90) виборола "срібло", поступившись господарці змагань Ангеліні Топіч (192).
Зазначимо, що Магучіх вже перемагала в Удіне. У 2021 році вона тріумфувала з результатом 2 метри.
У рамках турніру також відбудуться змагання чоловіків. На них виступить український стрибун Вадим Кравчук.
Раніше світова рекордсменка анонсувала участь у головних подія зимової частини сезону – чемпіонат світу в приміщенні, що відбудеться 21-23 березня в китайському Нанкіні. Перед ним пройде першість Європи в приміщенні, яке прийматиме нідерландський Апельдорн (6-9 березня).
Зимові старти мають особливу специфіку, хоча частіше розглядаються провідними атлетами, як можливість підготуватися до головних змагань, що проходять на відкритих аренах. Магучіх неодноразово перемагала на подібних турнірах.
На чемпіонатах світу в закритих приміщеннях вона була найкращою в 2022 році в сербському Белграді. А в 2024-му, в британському Глазго, стала другою, програвши своїй головній конкурентці – австралійці Ніколі Оліслагерс.
У колекції Магучіх два "золота" зимових європейських першостей. У 2021-му вона перемогла в польській Торуні, а в 2023-му – в турецькому Стамбулі. Також вона неодноразово була переможницею та призерко чемпіонатів України в приміщеннях.
Раніше Усик отримав трофей у Америці, але інших українців залишили без нагород.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.