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Магучих откроет соревновательный год: где и когда смотреть первое выступление лучшей легкоатлетки мира

Фото: Ярослава Магучих (x.com/WorldAthletics)
Автор: Андрей Костенко

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих впервые выступит в 2025 году. Украинка примет участие в турнире UdinJump Development в итальянском городе Удине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Представительный турнир прыгунов в высоту пройдет 6 февраля. Его главной звездой станет отечественная легкоатлетка. Кроме нее заявились еще девять спортсменок.

(x.com/udinjump)

Список участниц UdinJump Development

  • Ярослава Магучих (Украина, личный рекорд - 2.10 м)
  • Мария Вукович (Черногория, 1,97)
  • Кармен Бруус (Эстония, 1,96)
  • Идеа Пьерони (Италия, 1,93)
  • Элизабет Пихела (Эстония, 1,92)
  • Бусе Савашкан (Турция, 1,92)
  • Уна Станчев (Испания, 1,88)
  • Лилианна Батори (Венгрия, 1,87)
  • Патриция Янсоне (Латвия, 1,86)
  • Она Бонет (Испания, 1,86)

Соревнования женщин в прыжках в высоту стартуют в 18:30 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале турнира.

Главной соперницей украинки станет черногорка Вукович. В отличие от Магучих, она уже открыла сезон на этапе Мирового тура в сербском Белграде. Там она с результатом (1,90) завоевала "серебро", уступив хозяйке соревнований Ангелине Топич (192).

Отметим, что Магучих уже побеждала в Удине. В 2021 году она триумфовала с результатом 2 метра.

В рамках турнира также состоятся соревнования мужчин. На них выступит украинский прыгун Вадим Кравчук.

Ранее мировая рекордсменка анонсировала участие в главных событие зимней части сезона - чемпионат мира в помещении, который состоится 21-23 марта в китайском Нанкине. Перед ним пройдет первенство Европы в помещении, которое будет принимать нидерландский Апельдорн (6-9 марта).

Ярослава Магучих на закрытых аренах

Зимние старты имеют особую специфику, хотя чаще рассматриваются ведущими атлетами, как возможность подготовиться к главным соревнованиям, проходящим на открытых аренах. Магучих неоднократно побеждала на подобных турнирах.

На чемпионатах мира в закрытых помещениях она была лучшей в 2022 году в сербском Белграде. А в 2024-м, в британском Глазго, стала второй, проиграв своей главной конкурентке - австралийке Николе Олислагерс.

В коллекции Магучих два "золота" зимних европейских первенств. В 2021-м она победила в польской Торуне, а в 2023-м - в турецком Стамбуле. Также она неоднократно была победительницей и призером чемпионатов Украины в помещениях.

 

Ранее Усик получил трофей в Америке, но других украинцев оставили без наград.

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Легкая атлетикаЯрослава Магучих