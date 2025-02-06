Магучих откроет соревновательный год: где и когда смотреть первое выступление лучшей легкоатлетки мира

Представительный турнир прыгунов в высоту пройдет 6 февраля. Его главной звездой станет отечественная легкоатлетка. Кроме нее заявились еще девять спортсменок.

(x.com/udinjump)

Список участниц UdinJump Development

Ярослава Магучих (Украина, личный рекорд - 2.10 м)

Мария Вукович (Черногория, 1,97)

Кармен Бруус (Эстония, 1,96)

Идеа Пьерони (Италия, 1,93)

Элизабет Пихела (Эстония, 1,92)

Бусе Савашкан (Турция, 1,92)

Уна Станчев (Испания, 1,88)

Лилианна Батори (Венгрия, 1,87)

Патриция Янсоне (Латвия, 1,86)

Она Бонет (Испания, 1,86)

Соревнования женщин в прыжках в высоту стартуют в 18:30 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале турнира.

Главной соперницей украинки станет черногорка Вукович. В отличие от Магучих, она уже открыла сезон на этапе Мирового тура в сербском Белграде. Там она с результатом (1,90) завоевала "серебро", уступив хозяйке соревнований Ангелине Топич (192).

Отметим, что Магучих уже побеждала в Удине. В 2021 году она триумфовала с результатом 2 метра.

В рамках турнира также состоятся соревнования мужчин. На них выступит украинский прыгун Вадим Кравчук.

Ранее мировая рекордсменка анонсировала участие в главных событие зимней части сезона - чемпионат мира в помещении, который состоится 21-23 марта в китайском Нанкине. Перед ним пройдет первенство Европы в помещении, которое будет принимать нидерландский Апельдорн (6-9 марта).

Ярослава Магучих на закрытых аренах

Зимние старты имеют особую специфику, хотя чаще рассматриваются ведущими атлетами, как возможность подготовиться к главным соревнованиям, проходящим на открытых аренах. Магучих неоднократно побеждала на подобных турнирах.

На чемпионатах мира в закрытых помещениях она была лучшей в 2022 году в сербском Белграде. А в 2024-м, в британском Глазго, стала второй, проиграв своей главной конкурентке - австралийке Николе Олислагерс.

В коллекции Магучих два "золота" зимних европейских первенств. В 2021-м она победила в польской Торуне, а в 2023-м - в турецком Стамбуле. Также она неоднократно была победительницей и призером чемпионатов Украины в помещениях.