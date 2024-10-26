Магучіх виборола звання найкращої легкоатлетки року в Європі

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою цього року в Європі. Українка здобула приз на церемонії нагородження European Athletics Awards.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію нагородження "Спортсмен року 2024".
У 2022 та 2023 роках Магучіх дійшла до фіналу номінації, але цього року - уперше виборола перемогу.
Зауважимо, що протягом року українська легкоатлетка відзначилася не тільки світовим рекордом, а й здобула свою першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, підкоривши висоту 2,00 метра.
Крім цього, вона втретє поспіль виграла престижну серію змагань - Діамантову лігу та чемпіонат Європи.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація легкої атлетики, тільки вчора офіційно ратифікувала світовий рекорд української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.
Чому World Athletics так довго зволікала, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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