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Магучих завоевала звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Фото: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой в этом году в Европе. Украинка завоевала приз на церемонии награждения European Athletics Awards.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию награждения "Спортсмен 2024 года".

В 2022 и 2023 годах Магучих дошла до финала номинации, но в этом году - впервые одержала победу.

Заметим, что в течение года украинская легкоатлетка отличилась не только мировым рекордом, но и завоевала свою первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, покорив высоту 2,00 метра.

Кроме этого, она в третий раз выиграла престижную серию соревнований - Бриллиантовую лигу и чемпионат Европы.

Напомним, что Международная федерация легкой атлетики только вчера официально ратифицировала мировой рекорд украинского прыжка в высоту Ярославы Магучих.

Почему World Athletics так долго медлила, можно узнать в материале РБК-Украина.

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СпортзалЯрослава Магучих