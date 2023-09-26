Магучіх до уваги. Діамантова ліга опублікувала календар на сезон-2024

Старт сезону запланували на квітень. Натомість фінальний турнір пройде в столиці Бельгії Брюсселі 13-14 вересня.

Розпочнеться змагальний рік із двох етапів у Китаї. Провідні легкоатлети світу конкуруватимуть у Сямені та Шанхаї. Далі змагання навідаються в Катар, Марокко та США. Натомість перший європейський етап призначений на 30 травня (Осло).

Після норвезьких стартів Діамантова ліга проведе ще 4 етапи перед Олімпійськими іграми-2024. Зокрема, спортсмени змагатимуться в Стокгольмі (2 червня), Парижі (7 липня), Монако (12 липня) та Лондоні (20 липня). Останній заліковий старт відбудеться 5 вересня в Цюриху.

Календар Діамантової ліги на сезон-2024:

20 квітня, Сямень

27 квітня, Шанхай

10 травня, Доха

19 травня, Рабат

25 травня, Юджин

30 травня, Осло

2 червня, Стокгольм

7 липня, Париж

12 липня, Монако

20 липня, Лондон

22 серпня, Лозанна

25 серпня, Сілезія

29 серпня, Рим

5 вересня, Цюрих

13-14 вересня, Брюссель

Серед українців найбільших успіхів у Діамантовій лізі цьогоріч досягла Ярослава Магучіх. Стрибунка у висоту виграла етапи сезону в Рабаті, Сямені та Брюсселі, а потім тріумфувала у суперфіналі в американському Юджині. Вона ж була найкращою і торік.