Магучих на заметку. Бриллиантовая лига опубликовала календарь на сезон-2024

Самый престижный легкоатлетический чемпионат Бриллиантовой лиги опубликовал график серии турниров в следующем году. Сезон будет состоять из 14-ти этапов и финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Старт сезона запланирован на апрель. В свою очередь финальный турнир пройдет в столице Бельгии Брюсселе 13-14 сентября.
Начнется соревновательный год с двух этапов в Китае. Ведущие легкоатлеты мира будут конкурировать в Сямэне и Шанхае. Далее соревнования посетят Катар, Марокко и США. Первый европейский этап назначен на 30 мая (Осло).
После норвежских стартов Бриллиантовая лига проведет еще 4 этапа перед Олимпийскими играми-2024. В частности, спортсмены сразятся в Стокгольме (2 июня), Париже (7 июля), Монако (12 июля) и Лондоне (20 июля). Последний зачетный старт состоится 5 сентября в Цюрихе.
Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2024:
Среди украинцев наибольших успехов в Бриллиантовой лиге в этом году достигла Ярослава Магучих. Прыгунья в высоту выиграла этапы сезона в Рабате, Сямэне и Брюсселе, а затем триумфовала в суперфинале в американском Юджине. Она же была лучшей и в прошлом году.
К слову, швед Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.
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