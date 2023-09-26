Магучих на заметку. Бриллиантовая лига опубликовала календарь на сезон-2024

Старт сезона запланирован на апрель. В свою очередь финальный турнир пройдет в столице Бельгии Брюсселе 13-14 сентября.

Начнется соревновательный год с двух этапов в Китае. Ведущие легкоатлеты мира будут конкурировать в Сямэне и Шанхае. Далее соревнования посетят Катар, Марокко и США. Первый европейский этап назначен на 30 мая (Осло).

После норвежских стартов Бриллиантовая лига проведет еще 4 этапа перед Олимпийскими играми-2024. В частности, спортсмены сразятся в Стокгольме (2 июня), Париже (7 июля), Монако (12 июля) и Лондоне (20 июля). Последний зачетный старт состоится 5 сентября в Цюрихе.

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2024:

20 апреля, Сямэнь

27 апреля, Шанхай

10 мая, Доха

19 мая, Рабат

25 мая, Юджин

30 мая, Осло

2 июня, Стокгольм

7 июля, Париж

12 июля, Монако

20 июля, Лондон

22 августа, Лозанна

25 августа, Силезия

29 августа, Рим

5 сентября, Цюрих

13-14 сентября, Брюссель

Среди украинцев наибольших успехов в Бриллиантовой лиге в этом году достигла Ярослава Магучих. Прыгунья в высоту выиграла этапы сезона в Рабате, Сямэне и Брюсселе, а затем триумфовала в суперфинале в американском Юджине. Она же была лучшей и в прошлом году.