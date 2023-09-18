ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спадкоємець Бубки оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною

Юджин, Понеділок 18 вересня 2023 11:16
UA EN RU
Спадкоємець Бубки оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною Фото: Арман Дюплантіс поруч із підтвердження нового досягнення (lsusports.net)
Автор: Антон Федорців

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс продовжив домінування у стрибках із жердиною на фіналі сезону-2023 Діамантової ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

23-річний скандинав знову встановив новий орієнтир у стрибках із жердиною. Спортсмен перевершив власне досягнення, встановлене торік.

Дюплантіс в американському Юджині з першої спроби взяв позначку 6,23 м. Швед побив власний рекорд, зразка ЧС-2022. Тоді він підкорив висоту 6,21 м. Окрім того, молодий легкоатлет залишається володарем рекорду стрибків у приміщеннях – 6,22 м.

До появи Дюплантіса на міжнародній арені головні рекорди належали українцю Сергію Бубці. Легендарний спортсмен встановив досягнення 6,14 м на відкритому повітрі ще в 1994 році. Досягнення уродженця Луганська трималося до 2020-го.

Хто такий Арман Дюплантіс

Уродженець штату Луїзіана, виріс у спортивній сім'ї. Батько легкоатлета був стрибуном із жердиною, а мати – багатоборкою.

На міжнародній арені дебютував у 2015 році. Дворазовий чемпіон світу (2022, 2023), чемпіон світу в приміщенні (2022), дворазовий чемпіон Європи (2018, 2022), чемпіон Європи в приміщенні (2021) та Олімпійський чемпіон Токіо. На 2023 рік підкорив рубіж 6 м понад 60 разів – найбільше в історії.

Зростав в англомовній сім'ї, але самотужки вивчив шведську. Спершу соромився давати інтерв'ю мовою батьків, але згодом достатньо вдосконалився у володінні нею.

До слова, українка Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги-2023 в стрибках у висоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Бубка Легка атлетика
NEWS
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна