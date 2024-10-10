Магучіх у трійці фіналісток на звання Спортсменка року в Європі: хто її конкурентки

23-річна стрибунка у висоту перебувала в загальному переліку з 10 номінанток та потрапила у топ-3. Фіналістки визначалися шляхом голосування фахівців та вболівальників. Конкурентками українки стали нідерландка Фемке Бол і британка Кілі Годжкінсон.

Сезон-2024 став найуспішнішим у кар'єрі Магучіх. У ньому спортсменка з Дніпра об'єднала золоті нагороди Олімпійських ігор та чемпіонату Європи, виграла свій третій титул Діамантової ліги і перевершила світовий рекорд (2.10 метра), який тримався 37 років.

Переможницю у номінації оголосять 26 жовтня на церемонії Golden Tracks. Подія відбудеться у столиці Північної Македонії – Скоп'є.

Володаркою двох останніх премій ставала Бол. У 2023 році до переліку фіналісток також входили Магучіх та іспанська ходунка Марія Перес.

Фото: Три претендентки на звання Спортсменка року (x.com/EuroAthletics)

Конкурентки українки: що відомо

Бол – 24-річна нідерландська бігунка на короткі дистанції та в бар'єрному бігу. Тричі піднімалась на олімпійський п'єдестал у Парижі-2024. Виграла "золото" у змішаній естафеті 4х400 м, "срібло" – в жіночій естафеті 4х400 м та "бронзу" – у забігу на 400 м з бар'єрами.

Крім того, у нинішньому сезоні нідерландка здобула одразу два титули чемпіонки Європи, виборола два "золота" чемпіонату світу в приміщенні і вчетверте поспіль перемогла у фіналі Діамантової ліги в 400-метрівці з бар'єрами.

Годжкінсон – 22-річна бігунка на середні дистанції з Великої Британії. Олімпійська чемпіонка Парижа з бігу на 800 м. У 2024 році також відстояла у коронній дисципліні "золото" чемпіонату Європи.