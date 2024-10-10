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Магучих в тройке финалисток на звание Спортсменка года в Европе: кто ее конкурентки

Фото: Ярослава Магучих (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Андрей Костенко

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих поборется за титул лучшей европейской атлетки 2024 года. Она вошла в первую тройку в голосовании European Athletics.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

23-летняя прыгунья в высоту находилась в общем перечне из 10 номинанток и попала в топ-3. Финалистки определялись путем голосования специалистов и болельщиков. Конкурентками украинки стали нидерландка Фемке Болл и британка Кили Годжкинсон.

Сезон-2024 стал самым успешным в карьере Магучих. В нем спортсменка из Днепра объединила золотые награды Олимпийских игр и чемпионата Европы, выиграла свой третий титул Бриллиантовой лиги и превзошла мировой рекорд (2.10 метра), который держался 37 лет.

Победительницу в номинации объявят 26 октября на церемонии Golden Tracks. Событие состоится в столице Северной Македонии – Скопье.

Обладательницей двух последних премий становилась Болл. В 2023 году в список финалисток также входили Магучих и испанская чемпионка по спортивной ходьбе Мария Перес.

Фото: Три претендентки на звание Спортсменка года (x.com/EuroAthletics)

Конкурентки украинки: что известно

Бол – 24-летняя нидерландская бегунья на короткие дистанции и в барьерном беге. Трижды поднималась на олимпийский пьедестал в Париже-2024. Выиграла "золото" в смешанной эстафете 4х400 м, "серебро" – в женской эстафете 4х400 м и "бронзу" – в забеге на 400 м с барьерами.

Кроме того, в нынешнем сезоне нидерландка получила сразу два титула чемпионки Европы, завоевала два "золота" чемпионата мира в помещении и в четвертый раз подряд победила в финале Бриллиантовой лиги в 400-метровке с барьерами.

Годжкинсон – 22-летняя бегунья на средние дистанции из Великобритании. Олимпийская чемпионка Парижа в беге на 800 м. В 2024 году также отстояла в коронной дисциплине "золото" чемпионата Европы.

Ранее украинка нырнула на невиданую глубину и в третий раз стала чемпионкой мира в подводном плавании.

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Олимпиада 2024Легкая атлетикаЯрослава Магучих