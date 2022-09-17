Магучіх стала претенденткою на звання найкращої легкоатлетки Європи-2022
Європейська федерація легкої атлетики внесла українську спортсменку Ярославу Магучіх у список номінантів на приз найкращій атлетці 2022 року в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
20-річна стрибунка у висоту з Дніпра та ще 9 легкоатлеток претендують на звання найкращої у Європі цьогоріч. Перелік номінантів уклала група експертів, опираючись на результати головних змагань сезону.
У 2022 році Магучіх вдруге здобула "срібло" чемпіонату світу, виграла першу для України золоту нагороду чемпіонатів Європи в стрибках у висоту, тріумфувала на чемпіонаті світу в приміщенні в цій дисципліні, а також перемогла у фіналі Діамантової ліги в Парижі. У березні вона здобула приз найкращій легкоатлетці місяця.
Конкуренцію Магучіх у боротьбі за титул складуть бігунки Бол (Нідерланди), Годжкінсон (Велика Британія), Камбунджі (Швейцарія), стрибунка в довжину Мігамбо (Німеччина), бігунка М'юр (Велика Британія), легкоатлетка Дрісбіоті (Греція), дискоболістка Перковіч (Хорватія), семиборчиня Тіам (Бельгія), стрибунка в довжину Вулета (Сербія). Голосування, після якого визначать топ-3, триватиме до 30 вересня.
Переможницю номінації назвуть 22 жовтня на церемонії Golden Tracks. Її прийме столиця Естонії Таллінн.
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До слова, напередодні Цуренко знялася з чвертьфіналу турніру WTA в Словенії.
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