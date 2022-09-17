Магучіх стала претенденткою на звання найкращої легкоатлетки Європи-2022

Європейська федерація легкої атлетики внесла українську спортсменку Ярославу Магучіх у список номінантів на приз найкращій атлетці 2022 року в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

20-річна стрибунка у висоту з Дніпра та ще 9 легкоатлеток претендують на звання найкращої у Європі цьогоріч. Перелік номінантів уклала група експертів, опираючись на результати головних змагань сезону.

У 2022 році Магучіх вдруге здобула "срібло" чемпіонату світу, виграла першу для України золоту нагороду чемпіонатів Європи в стрибках у висоту, тріумфувала на чемпіонаті світу в приміщенні в цій дисципліні, а також перемогла у фіналі Діамантової ліги в Парижі. У березні вона здобула приз найкращій легкоатлетці місяця.

Конкуренцію Магучіх у боротьбі за титул складуть бігунки Бол (Нідерланди), Годжкінсон (Велика Британія), Камбунджі (Швейцарія), стрибунка в довжину Мігамбо (Німеччина), бігунка М'юр (Велика Британія), легкоатлетка Дрісбіоті (Греція), дискоболістка Перковіч (Хорватія), семиборчиня Тіам (Бельгія), стрибунка в довжину Вулета (Сербія). Голосування, після якого визначать топ-3, триватиме до 30 вересня.

Переможницю номінації назвуть 22 жовтня на церемонії Golden Tracks. Її прийме столиця Естонії Таллінн.