Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року

Нагадаємо, у жовтні Магучіх завоювала звання найкращої легкоатлетки року в Європі. У попередні роки вона доходила до фіналу номінації.

До цього Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала світовий рекорд Магучіх. Його було встановлено ще 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українці підкорилася висота 2.10 метра з першої спроби. Попередній рекорд тримався з 1987 року, коли Стефка Костадінова із Болгарії стрибнула на 2.09 метра.

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