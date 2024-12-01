UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року

Фото: українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Українку Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року за версією World Athletics. У категорії спортсменок, які виступають у небігових дисциплінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт World Athletics у соціальній мережі X.

Суперницею Ярослави у фіналі серед спортсменок небігових дисциплін була бельгійська багатоборка Нафісату Тіама.

Зазначимо, Магучіх виступає у стрибках у висоту.

Фото: Ярослава Магучіх визнана легкоатлеткою року (x.com/WorldAthletics)

Як зазначили у НОК України, цей рік став особливим для Магучіх :

  • стала олімпійською чемпіонкою
  • встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2,10 м)
  • стала чемпіонкою Європи
  • здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги

Нагадаємо, у жовтні Магучіх завоювала звання найкращої легкоатлетки року в Європі. У попередні роки вона доходила до фіналу номінації.

До цього Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала світовий рекорд Магучіх. Його було встановлено ще 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українці підкорилася висота 2.10 метра з першої спроби. Попередній рекорд тримався з 1987 року, коли Стефка Костадінова із Болгарії стрибнула на 2.09 метра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетикаСпортсмениЯрослава Магучіх