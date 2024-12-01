Українку Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою року за версією World Athletics. У категорії спортсменок, які виступають у небігових дисциплінах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт World Athletics у соціальній мережі X.
Суперницею Ярослави у фіналі серед спортсменок небігових дисциплін була бельгійська багатоборка Нафісату Тіама.
Зазначимо, Магучіх виступає у стрибках у висоту.
Фото: Ярослава Магучіх визнана легкоатлеткою року (x.com/WorldAthletics)
Як зазначили у НОК України, цей рік став особливим для Магучіх :
Нагадаємо, у жовтні Магучіх завоювала звання найкращої легкоатлетки року в Європі. У попередні роки вона доходила до фіналу номінації.
До цього Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно ратифікувала світовий рекорд Магучіх. Його було встановлено ще 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українці підкорилася висота 2.10 метра з першої спроби. Попередній рекорд тримався з 1987 року, коли Стефка Костадінова із Болгарії стрибнула на 2.09 метра.
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