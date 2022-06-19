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Магучих с рекордом сезона триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Фото: Ярослава Магучих (twitter.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорцив

Парижский этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту завершился полным триумфом украинской команды во главе с Ярославой Магучих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

20-летняя легкоатлетка финишировала первой, показав самый лучший результат сезона в мире. Магучих подчинилась планка на уровне 2,01м.

Для украинки эта победа стала уже третьей в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги. Раньше она была первой в Юджине и Рабате. Магучих также попыталась прыгнуть на 2,05 м, но не смогла покорить высоту.

Но даже с предыдущим результатом ей удалось опередить двух соотечественниц. Ирина Геращенко финишировала второй (1,98 м), а дополнила пьедестал почета Юлия Левченко (1,95 м).

К слову, синхронистка Федина стала вице-чемпионкой мира в артистическом плавании.

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