Магучих с рекордом сезона триумфовала на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

20-летняя легкоатлетка финишировала первой, показав самый лучший результат сезона в мире. Магучих подчинилась планка на уровне 2,01м.

Для украинки эта победа стала уже третьей в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги. Раньше она была первой в Юджине и Рабате. Магучих также попыталась прыгнуть на 2,05 м, но не смогла покорить высоту.

Но даже с предыдущим результатом ей удалось опередить двух соотечественниц. Ирина Геращенко финишировала второй (1,98 м), а дополнила пьедестал почета Юлия Левченко (1,95 м).