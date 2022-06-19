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Магучіх із рекордом сезону тріумфувала на етапі Діамантової ліги в Парижі

Фото: Ярослава Магучіх (twitter.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорців

Паризький етап Діамантової ліги в стрибках у висоту завершився повним тріумфом української команди на чолі з Ярославою Магучіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

20-річна легкоатлетка фінішувала першою, продемонструвавши найкращий результат сезону в світі. Магучіх підкорилася планка на рівні 2,01 м.

Для українки ця перемога стала вже третьою у нинішньому сезоні Діамантової ліги. Раніше вона була першою у Юджині та Рабаті. Магучіх також спробувала стрибнути на 2,05 м, але не змогла підкорити висоту.

Та навіть із попереднім результатом їй вдалося випередити двох співвітчизниць. Ірина Геращенко фінішувала другою (1,98 м), а доповнила п'єдестал пошани Юлія Левченко (1,95 м).

До слова, синхроністка Фєдіна стала віце-чемпіонкою світу в артистичному плаванні.

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