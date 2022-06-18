Украинка Федина выиграла "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта
Синхронистка Марина Федина поднялась на пьедестал почета по итогам соревнований в артистическом плавании на чемпионате мира-2022 в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
20-летняя украинка финишировала второй в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию. Она набрала 91,9555 баллов в технической программе.
Этот результат позволил Фединой завоевать серебряную медаль, ставшую первой индивидуальной наградой в карьере украинской спортсменки на чемпионатах мира. Эта медаль также стала первой для Украины в рамках планетарного форума. Чемпионат мира в Будапеште продлится до 3 июля.
Победительницей же соревнований стала японка Юкико Инуи. Синхронистка завершила выступление с 92,8662 баллами. Дополнила подиум представительница Греции Евангелия Платаниоти (89,5110 пункта).
Чемпионат мира по водным видам спорта, артистическое плавание, соло, техническая программа:
- Юкико Инуи (Япония) – 92,8662 балла
- Марта Федина (Украина) – 91,9555
- Евангелия Платаниоти (Греция) – 89,5110
К слову, ФИФА обнародовала список городов Северной Америки, которые примут чемпионат мира-2026.
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