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Украинка Федина выиграла "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта

Новина українською →
Будапешт, Суббота 18 июня 2022 20:56
Украинка Федина выиграла "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта Фото: Марта Федина (слева) (twitter.com/fina1908)
Автор: Антон Федорцив

Синхронистка Марина Федина поднялась на пьедестал почета по итогам соревнований в артистическом плавании на чемпионате мира-2022 в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

20-летняя украинка финишировала второй в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию. Она набрала 91,9555 баллов в технической программе.

Этот результат позволил Фединой завоевать серебряную медаль, ставшую первой индивидуальной наградой в карьере украинской спортсменки на чемпионатах мира. Эта медаль также стала первой для Украины в рамках планетарного форума. Чемпионат мира в Будапеште продлится до 3 июля.

Победительницей же соревнований стала японка Юкико Инуи. Синхронистка завершила выступление с 92,8662 баллами. Дополнила подиум представительница Греции Евангелия Платаниоти (89,5110 пункта).

Чемпионат мира по водным видам спорта, артистическое плавание, соло, техническая программа:

  1. Юкико Инуи (Япония) – 92,8662 балла
  2. Марта Федина (Украина) – 91,9555
  3. Евангелия Платаниоти (Греция) – 89,5110

К слову, ФИФА обнародовала список городов Северной Америки, которые примут чемпионат мира-2026.

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