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Магучіх приголомшила щедрою пожертвою зоозахисникам: відома сума

Фото: Ярослава Магучіх підтримала ЗСУ та безпритульних тварин (x.com/WorldAthletics)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх віддала левову частину призових на благодійність. Кошти отримала низка організацій, що допомагають тваринам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт UAnimals.

22-річна тріумфаторка Парижа вирішила допомогти "братам меншим". Вона закликала співвітчизників долучитися до підтримки "хвостатим", а сама допомоги Збройним силам передала на потреби зоозахисних організацій 1 млн гривень.

"Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи", – заявила Магучіх.

Олімпійська чемпіонка розповіла, що сама взяла кота з вулиці. Легкоатлетка запропонувала українцям, які мають таку можливість, врятувати безпритульних тварин. "Мій кіт теж із притулку і теж безпородний, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун", – додала Магучіх.

Хто така Ярослава Магучіх

Уродженка Дніпра, рекордсменка світу в стрибках у висоту. Чемпіонка України (2021), Європи (2022, 2024) та планети (2023).

У дитинстві також займалася бігом із бар'єрами та стрибками в довжину. Перші міжнародні успіхи прийшли в 2018 році, коли виграла юнацький чемпіонат Європи з рекордною висотою 1.94 м. У травні 2019-го стала наймолодшою в історії переможницею етапу Діамантової ліги. На Олімпійських іграх-2020 завоювала "бронзу".

Двічі тріумфувала у фіналах Діамантової ліги (2022, 2023). На етапі елітних змагань в Парижі цьогоріч побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. Новий орієнтир від Магучіх – 2.10 м.

До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.

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Легка атлетикаЯрослава Магучіх