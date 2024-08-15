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Магучих ошеломила щедрым пожертвованием зоозащитникам: известна сумма

Фото: Ярослава Магучих поддержала ВСУ и бездомных животных (x.com/WorldAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих отдала львиную часть призовых на благотворительность. Средства получили ряд организаций, помогающих животным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт UAnimals.

22-летняя триумфаторка Парижа решила помочь "братьям меньшим". Она призвала соотечественников приобщиться к поддержке "хвостатых", а сама после поддержки Вооруженных сил передала на нужды зоозащитных организаций 1 млн гривен.

"Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и приютам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки, вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы", – заявила Магучих.

Олимпийская чемпионка рассказала, что сама взяла кота с улицы. Легкоатлетка предложила украинцам, имеющим такую возможность, спасти бездомных животных. "Мой кот тоже из приюта и тоже беспороден, но он самый лучший в мире и мой любимый прыгун", – добавила Магучих.

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, рекордсменка мира в прыжках в высоту. Чемпионка Украины (2021), Европы (2022, 2024) и планеты (2023).

В детстве также занималась бегом с барьерами и прыжками в длину. Первые международные успехи пришли в 2018 году, когда выиграла юношеский чемпионат Европы с рекордной высотой 1.94 м. В мае 2019-го стала самой молодой в истории победительницей этапа Бриллиантовой лиги. На Олимпийских играх-2020 завоевала "бронзу".

Дважды триумфовала в финалах Бриллиантовой лиги (2022, 2023). На этапе элитных соревнований в Париже в этом году побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. Новый ориентир от Магучих – 2.10 м.

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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Легкая атлетикаЯрослава Магучих