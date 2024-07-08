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Магучіх побила "вічний" рекорд: порівняння двох епохальних стрибків, між якими 37 років

Фото: Ярослава Магучіх із підтвердженням нового статусу в світі легкої атлетики (x.com/diamond_league)
Автор: Антон Федорців

Українська атлетка Ярослава Магучіх напередодні оновила світовий рекорд у стрибках у висоту, залишивши позаду досягнення болгарської спортсменки Стефки Костадінової.

Коротко про два найзнаменитіші стрибки у висоту в історії – у підбірці РБК-Україна.

1987 рік, Італія, Рим. На місцевому "Стадіо Олімпіко" тривають баталії чемпіонату світу з легкої атлетики. Змагання у стрибках у висоту серед жінок досягли апогею 30 серпня.

22-річна Костадінова розпочала фінальні змагання з висоти 1,85 м. Її болгарка взяла з першої спроби, як і низку наступних (1,89, 1,93, 1,96, 1,99 і 2,02 м). Поступово в уродженки Пловдіва залишилася лише одна суперниця – Тамара Бикова з СРСР. Обидві атлетки взяли висоту 2,04 м, але далі росіянка "посипалася". Костадінова взяла 2,06 м, а потім вирішила позмагатися відразу за підкорення 2,09 м.

Таке рішення було нахабним викликом. На той час світовий рекорд припадав пилом на позначці 2,08 м. Болгарську спортсменку вже не цікавило повторення досягнення. Вона прагнула встановити нове. І з другої спроби рекорд їй підкорився!

 

 

З тих пір Костадінова не підбиралася до рекорду впритул. Наприклад, на Олімпіаді-1996 болгарці вистачило висоти 2,05 м, щоб закрити гештальт і з третьої спроби взяти "золото". Не змогли побити досягнення рекордсменки й десятки атлетів наступних генерацій. Та ж хорватка Бланка Влашіч у 2009-му зупинилася на позначці 2,08 м.

Шлях Магучіх до світового рекорду був тернистим. Так, на всіх головних стартах у дорослій кар'єрі – чемпіонати світу та Європи, Європейські ігри, Олімпіада, Діамантова ліга – вона стабільно потрапляла до трійки призерів. Однак, результати української спортсменки варіюються від 1,95 м до 2,06 м. Чемпіонка України, Європи та світу тепер назавжди вписала ім'я в історію легкої атлетики.

Наступна ціль Магучіх очевидна. На Олімпійських іграх-2020 у Токіо українка фінішувала третьою. Її фінальний результат склав 2,00 м. Австралійка Нікола Макдермотт підкорила висоту 2,02 м, а нейтральна представниця країни 404 Марія Ласіцкене взяла 2,04 м. У нинішній формі Магучіх здатна всі три щаблі взяти з легкістю. Отже, залишилося тримати кулаки за українку в Парижі.

 

 

 

До слова, раніше Ротань оголосив список викликаних до збірної України на Олімпійські ігри-2024.

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