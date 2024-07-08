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Магучих побила "вечный" рекорд: сравнение двух эпохальных прыжков, между которыми 37 лет

Фото: Ярослава Магучих с подтверждением нового статуса в мире легкой атлетики (x.com/diamond_league)
Автор: Антон Федорцив

Украинская атлетка Ярослава Магучих накануне обновила мировой рекорд в прыжках в высоту, оставив позади достижения болгарской спортсменки Стефки Костадиновой.

Кратко о двух самых знаменитых прыжках в высоту в истории – в подборке РБК-Украина.

1987 год, Италия, Рим. На местном "Стадио Олимпико" продолжаются баталии чемпионата мира по легкой атлетике. Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин достигли апогея 30 августа.

22-летняя Костадинова начала финальные соревнования с высоты 1,85 м. Ее болгарка взяла с первой попытки, как и ряд последующих (1,89, 1,93, 1,96, 1,99 и 2,02 м). Постепенно у уроженки Пловдива осталась только одна соперница – Тамара Быкова из СССР. Обе атлетки взяли высоту 2,04 м, но дальше россиянка "посыпалась". Костадинова взяла 2,06 м, а затем решила посоревноваться сразу за покорение 2,09 м.

Такое решение было наглым вызовом. В то время мировой рекорд пылился на отметке 2,08 м. Болгарскую спортсменку уже не интересовало повторение достижения. Она стремилась установить новое. И со второй попытки рекорд ей покорился!

 

 

С тех пор Костадинова не подбиралась к рекорду вплотную. К примеру, на Олимпиаде-1996 болгарке хватило высоты 2,05 м, чтобы закрыть гештальт и с третьей попытки взять "золото". Не смогли побить достижения рекордсменки и десятки атлетов последующих поколений. Та же хорватка Бланка Влашич в 2009-м остановилась на отметке 2,08 м.

Путь Магучих к мировому рекорду был тернист. Да, на всех главных стартах во взрослой карьере – чемпионаты мира и Европы, Европейские игры, Олимпиада, Бриллиантовая лига – она стабильно попадала в тройку призеров. Однако результаты украинской спортсменки варьируются от 1,95 до 2,06 м. Чемпионка Украины, Европы и мира теперь навсегда вписала имя в историю легкой атлетики.

Следующая цель Магучих очевидна. На Олимпийских играх-2020 в Токио украинка финишировала третьей. Ее финальный результат составил 2,00 м. Австралийка Никола Макдермотт покорила высоту 2,02 м, а нейтральная представительница страны 404 Мария Ласицкене взяла 2,04 м. В нынешней форме Магучих способна все три ступени взять с легкостью. Итак, осталось держать кулаки за украинку в Париже.

 

 

 

К слову, ранее Ротань объявил список вызванных сборной Украины на Олимпийские игры-2024.

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Легкая атлетика