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Магучіх номінована на звання спортсменки року в Єврові: хто в конкурентах

Фото: Ярослава Магучіх тріумфувала на Олімпіаді та в Діамантовій лізі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх позмагається за титул найкращої європейської спортсменки 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Athletics.

Українська легкоатлетка потрапила до переліку кандидатів у найкращі спортсменки Європи-2024. Конкуренцію їй складуть ще 9 атлеток.

Магучіх позмагається за приз із нідерландками Фемке Бол і Сіфан Хассан, німкенею Ємісі Огунлеє, італійкою Надею Баттоклетті, бельгійкою Наффіссату Тіам, британкою Кілі Годжкінсон, німкенею Малайкою Міхамбо, полькою Наталією Качмарек і француженкою Сиреною Самбою-Маєлою. Голосування триватиме до 29 вересня.

Упродовж 2024 року Магучіх виграла чемпіонат Європи, тріумфувала в сезоні Діамантової ліги та перемогла на Олімпійських іграх у Парижі. Окрім того, вона встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. Тепер орієнтир становить 2.10 м.

 

 

 

Хто така Ярослава Магучіх

Уродженка Дніпра, світова рекордсменка в стрибках у висоту. Завоювала чемпіонські титули України (2021), Європи (2022, 2024) та світу (2023).

Перші міжнародні успіхи до легкоатлетки прийшли в 2018 році. Тоді вона тріумфувала на чемпіонаті Європи серед юнок із рекордною висотою (1.94 м). У травні 2019-го стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги в історії, а на Олімпіаді-2020 здобула бронзову нагороду.

Цьогоріч на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. На Олімпійських іграх-2024 українка завоювала "золото" з результатом 2.00 м.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Легка атлетикаЯрослава Магучіх